تركيا تتراجع عن شن عملية ثانية في سوريا رضوخا لضغوط أمريكا وروسيا

أنقرة(صدى):

كشف مصدر أمني تركي ، رضوخ تركيا لضغوط واشنطن وموسكو ، وتراجعت عن قرارها بشن عملية عسكرية ثانية في شمال سوريا .

واكد المصدر ، أن أنقرة ملتزمة تمامًا بالاتفاقات التي أبرمتها مع روسيا والولايات المتحدة بخصوص شمال شرق سوريا، وأنها لن تستأنف هجومها العسكري هناك .

وكانت أنقرة قد توصلت إلى اتفاقين منفصلين مع موسكو وواشنطن الشهر الماضي لإبعاد مقاتلي وحدات حماية الشعب الكردية من منطقة في شمال شرق سوريا على الحدود مع تركيا، التي أوقفت في المقابل هجومها العسكري على المقاتلين الأكراد، لكن أنقرة ادعت سابقًا أن روسيا والولايات المتحدة لم تلتزما بالاتفاق، وهددت بشن عملية جديدة.