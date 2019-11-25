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صورة مذهلة.. حلا الترك نسخة طبق الأصل من والدتها في مرحلة المراهقة

صورة مذهلة.. حلا الترك نسخة طبق الأصل من والدتها في مرحلة المراهقة
المنامة(صدى):

تداول رواد مواقع التوصل الإجتماعي صورة لافتة لمنى السابر والدة المطربة البحرينية حلا الترك ، وهي في مرحلة المراهقة .

وأثارت الصورة إعجاب النشطاء مشيرين إلى التشابه الكبير بين ” حلا” ووالدتها في هذ السن وكأنها أصبحت نسخة منها .

وكانت صور ” السابر ” الأخيرة التي ظهرت فيها أمام ظلال وعلقت عليه بقوة شخصيتها رغم بعد تخلي أبنائها عنها للعيش مع أبيهم المخرج محمد الترك وزوجته دينا بطمة ، قد أثارت إعجاب الجميع إذ اعتمدت على إطلالة شبابية جذابة .


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