صورة مذهلة.. حلا الترك نسخة طبق الأصل من والدتها في مرحلة المراهقة
تداول رواد مواقع التوصل الإجتماعي صورة لافتة لمنى السابر والدة المطربة البحرينية حلا الترك ، وهي في مرحلة المراهقة .
وأثارت الصورة إعجاب النشطاء مشيرين إلى التشابه الكبير بين ” حلا” ووالدتها في هذ السن وكأنها أصبحت نسخة منها .
وكانت صور ” السابر ” الأخيرة التي ظهرت فيها أمام ظلال وعلقت عليه بقوة شخصيتها رغم بعد تخلي أبنائها عنها للعيش مع أبيهم المخرج محمد الترك وزوجته دينا بطمة ، قد أثارت إعجاب الجميع إذ اعتمدت على إطلالة شبابية جذابة .
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