وزير الخارجية: نرفض الموقف الأمريكي إزاء الاستيطان في الأراضي المحتلة

علي القحطاني(صدى):

أكد فيصل بن فرحان وزير الخارجية، اليوم الاثنين، على رفضه الموقف الأمريكي الجديد إزاء الاستيطان في الأراضي المحتلة.

وأوضح «بن فرحان» أن المملكة تؤكد على إيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، لافتًا إلى أن حل القضية الفلسطينية هو الركيزة الأساسية لتحقيق السلام الدائم.

وانطلق منذ قليل الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب في مقر الجامعة العربية، برئاسة العراق وبحضور أحمد أبو الغيط الأمين العام للجامعة.

ويبحث الاجتماع سبل مواجهة القرار الأمريكي الأخير غير القانوني بشأن شرعنة الاستيطان الإسرائيلي في فلسطين.