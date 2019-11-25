صحيفة أرجنتينية تعلق على فوز الهلال على أوراوا

طلال الغامدي(صدى):

علقت صحيفة “أوليه” الأرجنتينية على تتويج الهلال الآسيوي، قائلة ، أنه كان يمكن أن يكون منافس فريق ريفر بليت في نصف نهائي كأس العالم للأندية، لكن النادي الأرجنتيني خسر تذكرة مشاركته في مونديال الأندية بعد هزيمته أمام فلامنجو البرازيلي”.

وأوضحت صحيفة أوليه ، فاز الهلال 3 – 0 على أوراوا في إجمالي المباراتين. وحقق بطولة دوري أبطال آسيا وسيلعب في كأس العالم للأندية في قطر . كان يمكن أن يكون منافس ريفر في الدور قبل النهائي.

وتابعت ، انتقم الهلال من خصمه الذي هزمه قبل عامين في النهائي وحقق البطولة الآسيوية حينها، الهلال سيقابل الترجي التونسي في مونديال الأندية والفائز سيلعب أمام فلامنجو في نصف النهائي بكأس العالم للأندية .