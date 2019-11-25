«كراني» يحذر من عدم استقرار الأحوال الجوية الأيام المقبلة
حذر خبير الأرصاد الجوية حسن كراني من عدم استقرار الأحوال الجوية خلال الفترة المقبلة ، وهطول أمطار على أغلب المناطق .
وقال ” كراني ” في مداخلة هاتفية مع قناة الإخبارية أن المناطق من جنوب مكة حتى منطقة جازان هي الأكثر تأثراً .
وأضاف أن الأمطار ستهطل على أجزاء واسعة من المملكة خاصة ً المنطقة الوسطى والقطاع الشرقي والمناطق الشمالية الشرقية .
الجدير بالذكر أن الهيئة العامة للأرصاد الجوية حذرت من هطول أمطار ورياح نشطة اليوم الإثنين على مناطق مكة المكرمة وجازان والباحة وعسير والأجزاء الساحلية ، منبهة على أهمية تجنب مجاري الأودية والسيول .
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 87827 ] نشر منذ 19 دقيقة
خير ان شاء الله ..