«كراني» يحذر من عدم استقرار الأحوال الجوية الأيام المقبلة

نايف السالم(صدى):

حذر خبير الأرصاد الجوية حسن كراني من عدم استقرار الأحوال الجوية خلال الفترة المقبلة ، وهطول أمطار على أغلب المناطق .

وقال ” كراني ” في مداخلة هاتفية مع قناة الإخبارية أن المناطق من جنوب مكة حتى منطقة جازان هي الأكثر تأثراً .

وأضاف أن الأمطار ستهطل على أجزاء واسعة من المملكة خاصة ً المنطقة الوسطى والقطاع الشرقي والمناطق الشمالية الشرقية .

الجدير بالذكر أن الهيئة العامة للأرصاد الجوية حذرت من هطول أمطار ورياح نشطة اليوم الإثنين على مناطق مكة المكرمة وجازان والباحة وعسير والأجزاء الساحلية ، منبهة على أهمية تجنب مجاري الأودية والسيول .