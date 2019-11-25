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«كراني» يحذر من عدم استقرار الأحوال الجوية الأيام المقبلة

«كراني» يحذر من عدم استقرار الأحوال الجوية الأيام المقبلة
نايف السالم(صدى):

حذر خبير الأرصاد الجوية حسن كراني من عدم استقرار الأحوال الجوية خلال الفترة المقبلة ، وهطول أمطار على أغلب المناطق .

وقال ” كراني ” في مداخلة هاتفية مع قناة الإخبارية أن المناطق من جنوب مكة حتى منطقة جازان هي الأكثر تأثراً .

وأضاف أن الأمطار ستهطل على أجزاء واسعة من المملكة خاصة ً المنطقة الوسطى والقطاع الشرقي والمناطق الشمالية الشرقية .

الجدير بالذكر أن الهيئة العامة للأرصاد الجوية حذرت من هطول أمطار ورياح نشطة اليوم الإثنين على مناطق مكة المكرمة وجازان والباحة وعسير والأجزاء الساحلية ، منبهة على أهمية تجنب مجاري الأودية والسيول .


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 87827 ] نشر منذ 19 دقيقة

خير ان شاء الله ..

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