عودة البحرينية مروة خليل للتمثيل بعد اعتزال 11 عامًا

المنامة(صدى):

أعلنت الفنانة البحرينية مروة خليل، اليوم الاثنين، عن العودة مرة أخرى إلى التمثيل، فيما كان آخر مسلسلاتها هو ” ملامح بشر ” الذي قدمته عام 2008.

وبدأت الفنانة مروة خليل مشواره الفني عام 1996، عندما شاركت في مسلسل « عجايب زمان »، لكن شهرتها جاءت عام 2006 في مسلسل «حبل المودة»، و مسلسل «بعد جنون الليل»، ومسلسل «عيون من الزجاج».

يأتي ذلك بالإضافة إلى مسلسل «الساكنات في قلوبنا – الجزء الثاني»، وكانت آخر مشاركاتها الفنية في مسلسل «ملامح بشر»، لتبتعد عن المجال الفني لمدة 11 عامًا.