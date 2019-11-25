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عودة البحرينية مروة خليل للتمثيل بعد اعتزال 11 عامًا

عودة البحرينية مروة خليل للتمثيل بعد اعتزال 11 عامًا
المنامة(صدى):

أعلنت الفنانة البحرينية مروة خليل، اليوم الاثنين، عن العودة مرة أخرى إلى التمثيل، فيما كان آخر مسلسلاتها هو ” ملامح بشر ” الذي قدمته عام 2008.

وبدأت الفنانة مروة خليل مشواره الفني عام 1996، عندما شاركت في مسلسل « عجايب زمان »، لكن شهرتها جاءت عام 2006 في مسلسل «حبل المودة»، و مسلسل «بعد جنون الليل»، ومسلسل «عيون من الزجاج».

يأتي ذلك بالإضافة إلى مسلسل «الساكنات في قلوبنا – الجزء الثاني»، وكانت آخر مشاركاتها الفنية في مسلسل «ملامح بشر»، لتبتعد عن المجال الفني لمدة 11 عامًا.


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