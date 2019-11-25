تسليط الأضواء على الهلال بعد تتويجه ببطولة دوري أبطال آسيا 

نواف السالم(صدى):

سلطت الأضواء علي تتويج نادي الهلال ببطولة دوري أبطال آسيا، بالأمس، على حساب أوراوا الياباني، بعد فوزه عليه بهدفين دون رد، وكان قد فاز ذهابا بهدف نظيف.

وحطم الهلال رقما قياسيا جديدا بعد وصوله للكأس الثالثة في تاريخه، ليعادل رقم فريق بوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي.

وافتخرت جماهير الهلال بفريقها الأفضل في آسيا. حيث تأهل الهلال كآخر فريق لكأس العالم للأندية التي تقام في قطر (11 إلى 22 ديسمبر).