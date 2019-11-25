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فيديو صادم لرجل يطلق على زوجته 5 رصاصات.. والنهاية مفاجأة

فيديو صادم لرجل يطلق على زوجته 5 رصاصات.. والنهاية مفاجأة
برازيليا(صدى):

وثق مقطع فيديو سجلته كاميرات المرقبة بمدينة إتاكواتيارا البرازيلية لحظة محاولة رجل قتل زوجته بإطلاق النار عليها .

وأظهر الفيديو الزوج وهو يباغت زوجته بإطلاق الرصاص من مسدسه إلا أن حظها أنقذها إذ تعطل المسدس 5 مرات ولم تصيبها طلقة واحدة .

وحاول أشخاص إبعاد الرجل عن زوجته خوفاً من إرتكاب الجريمة بجسم السلاح حتى نجت الزوجة .


2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 87832 ] نشر منذ 1 ساعة

سبحان من انجاها ..

[ عدد التعليقات: 1135 ] نشر منذ 32 دقيقة

سبحان الله العلي العظيم
لسه لها بقية في الحياة ولها عمر

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