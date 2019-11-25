فيديو صادم لرجل يطلق على زوجته 5 رصاصات.. والنهاية مفاجأة
وثق مقطع فيديو سجلته كاميرات المرقبة بمدينة إتاكواتيارا البرازيلية لحظة محاولة رجل قتل زوجته بإطلاق النار عليها .
وأظهر الفيديو الزوج وهو يباغت زوجته بإطلاق الرصاص من مسدسه إلا أن حظها أنقذها إذ تعطل المسدس 5 مرات ولم تصيبها طلقة واحدة .
وحاول أشخاص إبعاد الرجل عن زوجته خوفاً من إرتكاب الجريمة بجسم السلاح حتى نجت الزوجة .
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 87832 ] نشر منذ 1 ساعة
سبحان من انجاها ..
fares[ عدد التعليقات: 1135 ] نشر منذ 32 دقيقة
سبحان الله العلي العظيم
لسه لها بقية في الحياة ولها عمر