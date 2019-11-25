«موسم الدرعية» يعلن نفاد تذاكر الاحتفال ببعثة الهلال

ماجد محمد(صدى):

كشف حساب موسم الدرعية على تويتر، اليوم الاثنين، عن نفاد تذاكر الاحتفال ببعثة الهلال التي تصل اليوم إلى الرياض بعد التتويج بدوري أبطال آسيا؛ لافتًا إلى الدخول سيكون فقط من نصيب من يحمل التذكرة لمشاركة نجوم الهلال احتفالهم بالتتويج الآسيوي في موسم الدرعية.

وكان موسم الدرعية، قد أعلن في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، عن إقامة احتفال ببعثة نادي الهلال؛ حيث يُقام الحفل في مقر فعاليات الموسم بمناسبة التتويج بـ دوري أبطال آسيا في تمام السابعة والنصف من مساء اليوم.