شهيرة تثير ضجة بإطلالة كاجوال وقصة شعر جديدة

القاهرة(صدى):

أثارت الفنانة المصرية شهيرة، ضجة واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ـ عقب ظهورها في صورة جديدة مع صديقة لها، بإطلالة كاجوال وبدون حجاب، وقد غيرت لون شعرها للأشقر الفاتح، واختارت قصة شعر مختلفة.

وتعرضت شهيرة للعددي من الانتقادات عقب نشر الصورة ، خاصة أنها سبق وظهرت الفنانة شهيرة من دون حجاب، خلال حضورها بازار خيري أقيم داخل أحد المراكز التجارية لتوفير متطلبات المرأة، فبراير الماضي، إلا أنها دافعت عن نفسها، وأشارت إلى أنها لم تخلع الحجاب، ولكنها ظهرت دونه في مكان خالي من الرجال تماما، إلا أنها عاودت وظهرت بدونه من جديد.