بالفيديو.. الشلهوب يتحدث عن لقطته مع سلمان الفرج بعد مباراة الهلال وأوراوا

نواف السالم(صدى):

تحدث محمد الشلهوب لاعب نادي الهلال عن كواليس لقطته مع النجم سلمان الفرج، قبل لحظات من استلام كأس بطولة دوري أبطال آسيا، بعد الفوز على أوراوا الياباني، قائلا:” بالفعل سلمان الفرج أصر أن أحمل الكأس، وأنا أخبرته بأنه يجب عليه حمله لأنه لعب أكثر مني”.

وأشار الشلهوب لـ برنامج “الدوري مع وليد”:”سلمان الفرج كبير داخل وخارج الملعب وما حدث يُمثل روح نادي الهلال”.

وأبان الشلهوب:”بكيت لأنني لم أتمالك نفسي لحظة رفع الكأس، لأنها لحظة انتظرتها لسنوات طويلة وكنت أتمناها، والهلال بالفعل يستحق أن يلعب مع الكبار لأنه فريق كبير، وهذا المكان يليق به”.