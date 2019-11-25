بالفيديو.. الشلهوب يتحدث عن لقطته مع سلمان الفرج بعد مباراة الهلال وأوراوا
تحدث محمد الشلهوب لاعب نادي الهلال عن كواليس لقطته مع النجم سلمان الفرج، قبل لحظات من استلام كأس بطولة دوري أبطال آسيا، بعد الفوز على أوراوا الياباني، قائلا:” بالفعل سلمان الفرج أصر أن أحمل الكأس، وأنا أخبرته بأنه يجب عليه حمله لأنه لعب أكثر مني”.
وأشار الشلهوب لـ برنامج “الدوري مع وليد”:”سلمان الفرج كبير داخل وخارج الملعب وما حدث يُمثل روح نادي الهلال”.
وأبان الشلهوب:”بكيت لأنني لم أتمالك نفسي لحظة رفع الكأس، لأنها لحظة انتظرتها لسنوات طويلة وكنت أتمناها، والهلال بالفعل يستحق أن يلعب مع الكبار لأنه فريق كبير، وهذا المكان يليق به”.
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