«المسند» يوضح سبب الاختلاف بين الليل والنهار
كشف أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم، ومؤسِّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند، اليوم الاثنين، عن سبب الاختلاف في طول الليل والنهار، ووقتَي الشروق والغروب.
وأوضح ” المسند ” أن السبب هو ميلان محور الأرض 23.5درجة، وكون فلك الأرض حول الشمس ليس دائرياً بشكل تام؛ لافتًا إلى أن آخر غروب متأخر (05:04) يقع في العشر الأخيرة من نوفمبر، ويستمر للعشر الأولى من ديسمبر.
وقال أستاذ المناخ أن أطول ليل (13:24) وأقصر نهار (10:36) يكون بُعيد منتصف ديسمبر، وآخر شروق متأخر (06:39) يكون في العشر الأوسط من يناير.
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