«المسند» يوضح سبب الاختلاف بين الليل والنهار

علي القحطاني(صدى):

كشف أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم، ومؤسِّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند، اليوم الاثنين، عن سبب الاختلاف في طول الليل والنهار، ووقتَي الشروق والغروب.

وأوضح ” المسند ” أن السبب هو ميلان محور الأرض 23.5درجة، وكون فلك الأرض حول الشمس ليس دائرياً بشكل تام؛ لافتًا إلى أن آخر غروب متأخر (05:04) يقع في العشر الأخيرة من نوفمبر، ويستمر للعشر الأولى من ديسمبر.

وقال أستاذ المناخ أن أطول ليل (13:24) وأقصر نهار (10:36) يكون بُعيد منتصف ديسمبر، وآخر شروق متأخر (06:39) يكون في العشر الأوسط من يناير.