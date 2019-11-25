بالصور..مستشفي الملك عبدالله ببيشة يشارك العالم في التوعية عن المضادات الحيوية

محمد بن طحيطح(صدى):

احتفل مستشفي الملك عبدالله ببيشة بالاسبوع العالمي للمضادات الحيوية ٢٠١٩ وقد شارك المشرف العام علي المستشفي / بدر المطيري في الاحتفال الذي تخلله معرض توعوي نفذتة عدد من الأقسام بالمستشفي وهي :

المختبر

الصيدليه

مكافحة العدوى

التثقيف الصحي

والمستشفي يحرص علي إقامة مثل هذة الفعاليات والمشاركة في المناسبات الصحية العالمية بهدف تشجيع الناس على مكافحة تفاقم ظاهرة حالات المقاومة لتلك المضادات. وتشكل مقاومة المضادات الحيوية تهديدًا خطيرًا على الصحة العامة اذا أخذت من غير استشارة الطبيب .فالمضادات الحيوية تنقذ الأرواح، وهي أدوات مهمة لعلاج عدد من العدوى الشائعة، والأكثر خطورة. وتساعد تحسين الطريقة التي يصفها اختصاصي الرعاية الصحية لاستخدام المضادات الحيوية، والطريقة التي نتناول بها المضادات الحيوية، في الحفاظ على صحتنا الآن، كما تساعد في مكافحة مقاومة المضادات الحيويةولا تؤخذ المضادات الحيوية إلا عن طريق وصفة طبية.

تجدر الإشارة ان أهداف الأسبوع العالمي من أهمها :

التوعية بالمضادات الحيوية.

زيادة مستوى الوعي بين الأفراد عامة بمقاومة المضادات الحيوية .