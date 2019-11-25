هازارد يقدم مساعدته لجلب «مبابي» إلى ريال مدريد

ماجد محمد(صدى):

كشف البلجيكي ايدين هازارد لاعب ريال مدريد، عن رغبته في انضمام الفرنسي الشاب كيليان مبابي إلى صفوف ريال مدريد، مقابل 300 مليون يورو.

وأوضح «هازارد» أن ريال مدريد لا يُمانع دفع مثل هذا المبلغ لضم نجم الكرة الفرنسية الأول، قائلًا «لاعب كرة القدم يحلم دائمًا باللعب مع الأفضل، وإذا كنت قادرًا من الغد على جلبه إلى ريال مدريد فسأعمل على هذا الأمر».

وأضاف «أعتقد أن الشخص الذي سيقرر ضم نجم باريس سان جيرمان، لن يطلب رأيي»، فيما يرتبط اللاعب بعقد مع باريس سان جيرمان على أن ينتهي في يونيه 2022.

اقرأ أيضًا: