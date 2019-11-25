مفاجأة.. جيوفينكو كان مصاب في لقاء إياب الهلال وأوراوا !
أفادت صحيفة “جازيتا” الإيطالية بخبر غير متوقع بشأن مشاركة محترف الهلال جيوفينكو في موقعة أوراوا والتي انتهت بتتويج الزعيم بلقب البطولة في المنافسة القارية .
وأكدت الصحيفة أن اللاعب الإيطالي كان يعاني من آلام شديدة بالمعدة كان سيغيب عن اللقاء بسببها ، لكنه أصر على نيل شرف المشاركة وكان من أبرز النجوم في الموقعه التاريخية .
كما أكدت الصحيفة أن جيوفينكو سيلعب في مونديال الأندية بقطر ، وأنه سعيد باللعب مع كتيبة الزعيم الذي أثبت تفوقه على مستوى القارة الآسيوية .
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