بالفيديو.. عضو بحزب الله يسرق جوال مذيعة شهيرة أثناء اعتدائه على المظاهرات
تعرضت المذيعة اللبنانية ديما صادق لسرقة جوالها من قبل عضو بحزب الله اللبناني .
ووثق مقطع فيديو لحظة وقوع حادث “النشل ” أثناء تغطتيها لواقعة اعتداء عناصر من حزب الله على متظاهرين لبنانيين وسط بيروت .
وسببت الواقعة حالة هيستيرية للمذيعة التي حاولت الإستنجاد بالمتظاهرين ، بينما اجرت إتصال هاتفي لإحدى صديقاتها تحذرها من إرسال معلومات خاطئة عبر جوالها الذي سرقه عضو حزب الله .
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 87819 ] نشر منذ 16 دقيقة
ماهو غريب على حزب الأبالسة الحراميه ..