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بالفيديو.. عضو بحزب الله يسرق جوال مذيعة شهيرة أثناء اعتدائه على المظاهرات

بالفيديو.. عضو بحزب الله يسرق جوال مذيعة شهيرة أثناء اعتدائه على المظاهرات
بيروت(صدى):

تعرضت المذيعة اللبنانية ديما صادق لسرقة جوالها من قبل عضو بحزب الله اللبناني .

ووثق مقطع فيديو لحظة وقوع حادث “النشل ” أثناء تغطتيها لواقعة اعتداء عناصر من حزب الله على متظاهرين لبنانيين وسط بيروت .

وسببت الواقعة حالة هيستيرية للمذيعة التي حاولت الإستنجاد بالمتظاهرين ، بينما اجرت إتصال هاتفي لإحدى صديقاتها تحذرها من إرسال معلومات خاطئة عبر جوالها الذي سرقه عضو حزب الله .


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 87819 ] نشر منذ 16 دقيقة

ماهو غريب على حزب الأبالسة الحراميه ..

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