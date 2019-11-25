الهلال يمثل مصدر تهديد كبير لجيسوس 

طلال الغامدي(صدى):

فاز الهلال على أوراوا بهدفين نظيفين في إياب نهائي دوري أبطال آسيا، وتتويجه باللقب القاري حيث فاز ذهابا بهدف دون رد.

ومن المقرر أن الهلال سيلعب في مونديال الأندية المقبل بقطر، ويلعب في ربع النهائي أمام الترجي التونسي، وفي حالة فوزه سيلعب مع فلامنجو في نصف النهائي، وهو الفريق الذي يتولى تدريبه خورخي جيسوس، مدرب الهلال السابق.

ويعتبر الهلال هو الفريق الأقوى في آسيا، وسيكون مصدر تهديد كبير للمدرب جيسوس في حالة ملاقاة لهلال لفلامنجو في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

وكان الهلال يقوده منذ يوليو الروماني رزفان لوسيشكو، فالنادي لديه حاليًا ثنائي هجوم محترم من المحاربين القدامى جيوفينكو (لاعب يوفنتوس السابق) وجوميز (لاعب ليون السابق).