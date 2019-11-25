بالفيديو.. عصام كاريكا: إذا تعاونت مع «أنغام» سأعتزل التلحين

كشف الفنان المصري عصام كاريكا أنه من الممكن أن يعتزل التلحين تمامًا إذا تحقق الحلم وقام بتلحين أغنية للفنانة ” أنغام ” .

وأشار ” كاريكا ” خلال لقاء تلفزيوني أنه تعاون كملحن مع عدد كبير من نجوم منهم ” محمد منير، عمرو دياب، وصابر الرباعي، وراغب علامة، ومصطفى قمر، وحكيم ” ، لكنه لم يتعاون مع ” أنغام ” .

كما ذكر أنه تعاون مع الفنانة اللبنانية مايا دياب، في أغنيات مسرحية ” لوكاندة الأوباش ” المقرر عرضها خلال أيام ضمن فعاليات موسم الرياض.