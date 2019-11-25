«نزاهة» تزيح الستار عن واقعة فساد كبرى بجازان

تركي السالم(صدى):

كشفت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بمنطقة جازان، عن واقعة فساد كبرى بإحدى بلديات المنطقة، وتمثلت في صرف مبالغ كبيرة على مشاريع غير موجودة على الواقع وتسليم المبالغ للمقاولين.

وأشارت الهيئة إلى صرف مبالغ مالية كبيرة تتجاوز 3 ملايين ريال في موقع واحد تم تسليمه لمقاولين اثنين بمبالغ متفاوتة لإنجاز العمل نفسه، وتبين عدم استحقاق المبلغ نظراً لصغر الموقع، بالإضافة إلى أن مشاريع أخرى ثبت عدم وجودها على الإطلاق وتم صرف قيمة تلك المشاريع للمقاولين.

وأوضحت التحقيقات زيف أحد المشاريع لوجود مقاول مكلّف بالعمل على المشروع الآخر، حيث استند التحقيق إلى بلاغ من أحد المواطنين اتهم فيه رئيس البلدية، بالتورط في تلك العمليات.

واتضح أن المشاريع التي لم تجدها “نزاهة” على أرض الواقع ارتبط الكثير منها بمقاولين اثنين وكان أولهما لديه مؤسسة بها ١٠ عمال فقط، والأخرى كانت قد تسلّمت مشروع مقاولات بينما لا يوجد لديها سوى عاملين في مجال “الغاز”.