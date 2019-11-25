دونالد ترامب يُقيل وزير البحرية بسبب «ضابط»

واشنطن(صدى):

أقال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب صباح الاثنين وزير البحرية ريتشارد سبنسر؛ بسبب تحدي البحرية لقرار ” ترامب ” الأخير في قضية التعامل مع الجندي في قواتها الخاصة إدوارد جالاهر.

وعن ذلك، قال ” ترامب ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” لم أكن سعيدًا بالطريقة السيئة التي عالجت بها البحرية محاكمة جالاهر رغم أنه برئ تمامًا ” .

وأضاف: ” هناك تجاوزات كبيرة، الإدارة السابقة لم تعالج إجراءات التعاقد بما يرضيني ” ، ثم أعلن عن إقالة ” سبنسر ” من قبل وزير الدفاع.

يُذكر أن وزارة البحرية حاولت تحدي قرار ” ترامب ” بعدم تخفيض رتبة ” جالاهر ” ، الذي واجه تهمًا بقتل معتقل جريح من عناصر ” داعش ” طعنًا.