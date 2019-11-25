الهلال يتسلح بجميع نجومه المحترفين في كأس العالم للأندية

نواف السالم(صدى):

منحت لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم ” فيفا”، فريق الهلال الحق في مشاركة جميع نجومه المحترفين، فى بطولة كأس العالم للأندية، الشهر المقبل، والتى ستقام فى قطر، بعدما توج بلقب دورى أبطال أسيا، للمرة الثالثة فى تاريخه، عقب تغلبه على مضيفه فريق أوراوا ريد اليابانى.

وتمنح اللوائح الأندية المشاركة فى البطولة، إشراك 7 أجانب فى التشكيل الاساسي، بجانب لاعب احتياطى، وهى نفس لوائح دوري المحترفين؛ فيما يفتتح الزعيم مواجهاته فى كأس العالم للأندية، بلقاء الترجى التونسي، بطل دورى أبطال أفريقيا، فى دور ربع النهائي، يوم السبت 14 ديسمبر.