مدني عسير: على المواطنين والمقيمين توخي الحذر من مخاطر التقلبات الجوية

محمد بن طحيطح(صدى):

تجدد مديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير تنبيهها على المواطنين والمقيمين بالمنطقة، فقد صرح بذلك المتحدث الرسمي بمديرية الدفاع المدني بمنطقة عســير النقيب/ محمد بن عبده الســيد وقال :إشارة لما يردنا من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من تحذيرات تشير الى إستمرار الحالة الجوية المطرية وبأن التوقعات لا زالت قائمة بهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بموجات ضباب تسبب تدني في مستوى الرؤية مع فرصة لجريان السيول على مرتفعات منطقة عسير ومحافظات تهامة عسير خلال هذا اليوم الإثنين الموافق ١٤٤١/٠٣/٢٨هـ – ٢٠١٩/١١/٢٥ م .

فأن المديرية تهيب وتأكد على عموم المواطنين والمقيمين بضرورة توخي الحيطة والحذر من مخاطر التقلبات الجوية واتباع الارشادات التي تقي بعد الله من المخاطر المصاحبة لمثل هذه الحالات الجوية .

مع أهمية متابعة حالة الطقس وما يصدر من تنبيهات وتحذيرات جوية على موقع هيئة الارصاد .

راجين للجميع السلامة الدائمة .