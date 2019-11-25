رئيس بلدية أملج يفاجئ محلات الصحة العامة بجولة ميدانية

بدر الحارثي(صدى):

قام رئيس بلدية أملج المكلف نزال بن سليمان العطوي اليوم , بجولة ميدانية مفاجئة على المحلات الخاضعة للصحة العامة ، يرافقه مدير إدارة الخدمات بالبلدية الدكتور لؤي محمد المطوع.

ووجه رئيس بلدية أملج أثناء الجولة الميدانية منسوبي قسم صحة البيئة بضرورة القيام بجولات تفتيشية مكثفة ومستمرة على جميع المطاعم والبوفيهات والمحال التجارية والتموينات للتأكد من تطبيقها للإشتراطات الصحية من أجل الحفاظ على سلامة وصحة المستهلك .

وأكد العطوي حرص البلدية على تطبيق الاشتراطات الصحية والنظامية لأن ذلك يصب في الحرص على كل ما يمس الصحة العامة , داعياً الجميع بالإبلاغ عن كل ما يرونه سواءً مخالفات صحية أوعامة عبر رقم البلاغات البلدية 940 و رقم واتس آب البلدية 0554020155 وحساب البلدية بتويتر .