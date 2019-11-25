«التقاعد» تصرف أكثر من 6.8 مليارات ريال كمعاشات لشهر نوفمبر 2019

الرياض(صدى):

أوضحت المؤسسة العامة للتقاعد اليوم، أنها قامت بإيداع معاشات شهر نوفمبر 2019م في حسابات المتقاعدين والمستفيدين.

وبينت “التقاعد” أن جملة المعاشات التقاعدية مضافاً لها بدل غلاء المعيشة لشهر نوفمبر 2019م بلغت أكثر من 6.8 مليارات ريال صرفت لحوالي 973 ألف متقاعد ومستفيد.

يشار إلى أن المؤسسة العامة للتقاعد تقوم بتحويل المعاشات التقاعدية عبر نظام “سريع” لجميع الحسابات البنكية للمتقاعدين والمستفيدين في مختلف البنوك العاملة في المملكة.