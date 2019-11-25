وظائف شاغرة في فرع بنك الإمارات دبي الوطني

فاطمة المالكي(صدى):

كشف فرع بنك الأمارات دبي الوطني من خلال برنامج تمهير ( للتدريب على رأس العمل )، عن توفر وظائف شاغرة للرجال والنساء بمسمى (أخصائي موارد بشرية) ، للعمل في مدينة ( الرياض )؛ مشترطًا درجة البكالوريوس أو مايعادلها / إدارة أعمال؛ فيما لا يشترط توفر خبرة.

وأوضح البنك أن نوع الدوام : دوام كامل؛ اللغة الإنجليزية :متقدم، فترة العمل : صباحية؛ بينما وصف التدريب، تنفيذ أنشطة الموارد البشرية داخل المنشأة أو وحدة العمل، وتقديم الخدمات المطلوبة، بما في ذلك خدمات التوظيف والتدريب وإدارة الأداء.

وأشار إلى أن المهام التدريبية، هي تنفيذ العمليات : تنفيذ عمليات الموارد البشرية، بما في ذلك التوظيف، ومراجعة الأداء، والتدريب والترقيات؛ فضلًا عن تنفيذ السياسات : تنفيذ السياسات والإجراءات الخاصة بالقسم، وضمان الالتزام بها داخل المنشأة.

يأتي ذلك بالإضافة إلى الدعم الإداري : دعم الإدارة في عمليات الأنشطة بالقسم، وتقييم العمليات : دعم الإدارة في تقييم العمليات والإجراءات الخاصة بالقسم؛ فيما للتقديم من خلال الرابط التالي: هنا