صحة حفرالباطن تستهدف المراجعين بالمنشآت الصحية لتوعيتهم بالمضادات الحيوية

ريم عبدالعزيز(صدى):

استهدفت صحة حفرالباطن المراجعين في المنشآت الصحية وذلك بغرض تعريفهم وتثقيفهم بأنواع المضادات وأضرارها وتناولها وفقا لتوجيهات الطبيب، والإنتهاء من الجرعة المحددة كاملة إلى أن تتحسن حالة المريض ، مع الالتزام بتعليمات الطبيب المعالج. وتوعيتهم ان الإفراط في استعمالها قد يؤدي إلى تسريع وتيرة مقاومتها مع سوء و تردي حالة الوقاية من عدوى الالتهابات ومكافحتها، ورفع مستوى الوعي الصحي لمقاومة المضادات الحيوية العالمية

وتسعى صحة حفرالباطن على تقديم الوعي الصحي وحرصهم على تثقيف أفراد المجتمع حول المضادات