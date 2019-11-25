صحة حفرالباطن تستهدف المراجعين بالمنشآت الصحية لتوعيتهم بالمضادات الحيوية
استهدفت صحة حفرالباطن المراجعين في المنشآت الصحية وذلك بغرض تعريفهم وتثقيفهم بأنواع المضادات وأضرارها وتناولها وفقا لتوجيهات الطبيب، والإنتهاء من الجرعة المحددة كاملة إلى أن تتحسن حالة المريض ، مع الالتزام بتعليمات الطبيب المعالج. وتوعيتهم ان الإفراط في استعمالها قد يؤدي إلى تسريع وتيرة مقاومتها مع سوء و تردي حالة الوقاية من عدوى الالتهابات ومكافحتها، ورفع مستوى الوعي الصحي لمقاومة المضادات الحيوية العالمية
وتسعى صحة حفرالباطن على تقديم الوعي الصحي وحرصهم على تثقيف أفراد المجتمع حول المضادات
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