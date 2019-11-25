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صحة حفرالباطن تستهدف المراجعين بالمنشآت الصحية لتوعيتهم بالمضادات الحيوية

صحة حفرالباطن تستهدف المراجعين بالمنشآت الصحية لتوعيتهم بالمضادات الحيوية
ريم عبدالعزيز(صدى):

استهدفت صحة حفرالباطن المراجعين في المنشآت الصحية وذلك بغرض تعريفهم وتثقيفهم بأنواع المضادات وأضرارها وتناولها وفقا لتوجيهات الطبيب، والإنتهاء من الجرعة المحددة كاملة إلى أن تتحسن حالة المريض ، مع الالتزام بتعليمات الطبيب المعالج. وتوعيتهم ان الإفراط في استعمالها قد يؤدي إلى تسريع وتيرة مقاومتها مع سوء و تردي حالة الوقاية من عدوى الالتهابات ومكافحتها، ورفع مستوى الوعي الصحي لمقاومة المضادات الحيوية العالمية

وتسعى صحة حفرالباطن على تقديم الوعي الصحي وحرصهم على تثقيف أفراد المجتمع حول المضادات

 

 


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