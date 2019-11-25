«كفاءة»: مدة إحماء السيارة لا يحتاج لأكثر من 30 ثانية

عادل الحربي(صدى):

كشف المركز السعودي لكفاءة الطاقة “ كفاءة ” أن موديلات المركبات من 1990 وحاليًا 2019 ومستقبلًا، لا تحتاج لأكثر من 30 ثانية حتى تكتمل دورة الزيت في المحرك، وتكون جاهزة للانطلاق بشكل تدريجي.

وعن ذلك، أوضح المركز أن جميع المحركات الحديثة تعمل بنظام ” حقن الوقود ” ، والتي لا تحتاج لأكثر من ثوانٍ معدودة حتى تكتمل دورة الزيت في المحرك لتنطلق المركبة.

ونصح ” كفاءة ” بعدم ترك المركبة في حال التشغيل أبدًا عند التبضع أو لأي سبب؛ لأن ذلك يؤدي إلى هدر الوقود دون أي فائدة، وتقليل العمر الافتراضي للمركبة.