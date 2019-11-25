عروس تؤجل زفافها 18 عاما بسبب وزنها الزائد 

واشنطن(صدى):

واجهت سيدة أمريكية تبلغ من العمر 38 عاما صعوبات كثيرة من أجل تحقيق حلمها، حيث نجحت مؤخرا في الوصول إلى هدفها بعد 18 عاما.

وقالت شارمين بروكس:” عندما كان عمري 17 عاما، جسمي كان مثاليا حينما التقينا أول مرة”، موضحة أنها بعدما أنجبت طفلها الأول، ازداد وزنها بشكل مضطرد، مما حرمها من ارتداء بدلة العمر، وبالتالي تأجيل زواجها 18 عاما.

ولفتت بروكس:”شعرت بالضيق والسلبية تجاه أطفالي.. لم أتمكن من التعامل مع الأطفال أو المنزل. كنت أنام طوال الوقت تقريبا”، مبينة:” كنت آكل ما يصل إلى 20 قطعة من الشوكولاتة يوميا، وأتناول وجبات ضخمة.. وكان متعتي تناول الزبادي بالفواكه بعد وجبة العشاء في كل ليلة”.

وأوضحت بروكس: “لم يكن لدي أي ثقة بالنفس وتوقفت عن الخروج أو وضع المكياج. كنت لا أستطيع أن ألعب مع أطفالي، ولم أكن أستطع الوقوف أكثر من 10 دقائق بسبب الضغط على كاحلي”.