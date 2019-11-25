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«التجارة» تنفذ حملة تفتيشية على أسعار 453 محطة وقود

«التجارة» تنفذ حملة تفتيشية على أسعار 453 محطة وقود
حمود العنزي(صدى):

تواصل وزارة التجارة والإستثمار الرقابة على محطات الوقود للتأكد من مطابقة أسعار المحروقات للأسعار المعلنة على شاشات المحطات .

وقامت “التجارة ” بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية بالتفتيش على 463 محطة في مختلف المناطق ، وحررت مخالفتين خلال يومين لعدم مطابقة السعر .

وتؤكد الوزارة على متابعة أي شكاوى ترد في هذا الشأن من قبل المستهلكين وذلك من خلال تقديم البلاغ عبر التالي :
– تطبيق “بلاغ تجاري ” .
– مركز بلاغات المستهلك عبر الرقم ” 1900 ” .
– الموقع الإلكتروني للوزارة .


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