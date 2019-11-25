«فيسبوك» تفاجئ مستخدميها بتقديم ميزة جديدة 

وكالات(صدى):

قالت شركة فيس بوك أنها تعمل على ميزة تحمل بدلا من “الأصدقاء المقربون” اسم “المفضلون” Favorites، ما تسمح للمستخدمين بتخصيص أصدقاء معينين بصفتهم المفضلين، ثم تسهيل المشاركة معهم سواء للقصص، أو المنشورات القائمة على الكاميرا من تطبيق التراسل “مسنجر”.

ورصدت المهندسة (جين ماتشون وونج) هذه الميزة في تطبيق مسنجر على نظام أندرويد، مما تسمح للمستخدمين بمشاركة ما يريدون مع الأصدقاء المفضلين عبر مسنجر.

وأبان متحدث باسم فيس بوك أن الميزة لا تزال تجريبية، ولا تزال في المراحل الأولى، ولم تبدأ بعد اختبارها حتى مع موظفي الشركة أو غيرهم