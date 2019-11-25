والد جيجي وبيلا حديد في ورطة بسبب قصره الضخم 

متابعة- أميرة خالد(صدى):

صدر حكم قضائي بهدم قصر المليونير الفلسطيني الأصل محمد حديد والد عارضتي الأزياء جيجي وبيلا حديد، الذي تم بناؤه منذ نصف عام ويبلغ ثمنه 100 مليون دولار، بسبب معركة قانونية.

ووفقا الشكوى، قضت محكمة لوس أنجلوس العليا باعتبار العقار “خطرًا واضحًا ودقيقًا” على الهياكل المتبقية في المنطقة، وتبين أن تدمير المنزل سيستغرق ما يصل إلى 6 أشهر من الوقت وسيؤدي أيضًا إلى إنفاق ملايين الدولارات.

وقال مهندس إنشائي إن أساسات المنزل الداعمة لم يتم تثبيتها في الأرض بدرجة كافية، وقد أوضح القاضي في شرح حيثيات قراره، أنه ”إذا سقط هذا المنزل على التل، فسوف يشمل ذلك جزءًا من الحي“.

وعقب صدور الحكم، أوضح حديد أن الهيكل لم “يتحرك ملليمتر! لم يكن أبدًا خطرًا وشيكًا على الجيران”، لافتا إلى أن العملية برمتها كانت تحت مراقبة مستمرة من أجهزة المتابعة ومفتشي المدينة منذ عام 2012.