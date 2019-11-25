«تويتر» تحدث إعدادات الأمان والتحقق من شخصية المستخدم

وكالات(صدى):

أقدم تطبيق ” تويتر ” على تحديث إعدادات الأمان الخاصة به، ما يسمح للمستخدمين باعتماد ميزة “التحقق بخطوتين” المعروفة أيضا باسم “المصادقة ثنائية العوامل”، دون الحاجة إلى أرقام هواتفهم.

وتعمل هذه الخطوة على إنقاذ المستخدمين من الوقوع ضحية لما يعرف بـ” هجمات مبادلة شرائح الاتصال ” SIM swapping، وهي عملية احتيال تتيح للصوص الإنترنت التسلل إلى الهواتف الذكية؛ فيما بدأ العمل بميزة “المصادقة الثنائية” منذ عام 2013، إلا أن الأمر كان يتطلب إضافة رقم الهاتف المستخدم إلى الحساب.

وبفضل التحديث الجديد، لن يطلب من المستخدمين تسليم أرقام هواتفهم من أجل تسجيل الدخول إلى حساباتهم؛ بينما بدلا من ذلك، يمكنهم استخدام مفاتيح الأمان، وهو جهاز مادي يشبه مفاتيح USB، أو معيار مصداقية الويب WebAuthn المعتمد من قبل اتحاد شبكة الويب العالمية.