دراسة أمريكية تكشف إعجاز الصيام في علاج أمراض القلب

واشنطن(صدى):

كشفت دراسة طبية حديثة فوائد هامة للصيام في علاج أمراض القلب والوقاية من أي تدهور في صحته .

وأكدت الدراسة التي قام بها معهد القلب بولاية يوتا الأمريكية في 5 سنوات على ما يقرب من 2000 مريض أن الإمتناع عن الطعام والشراب ساعات طويلة بشكل منتظم ساعد على انتظام عمل عضلة القلب وإطالة عمر المصاب .

وقالت الدراسة أن أفضل مدة للصيام هي 12 ساعة ، بينما إذا صام الشخص 24 ساعة مرة واحدة بالشهر فإنه يفعل آلي تعزيز خلايا الدم .

وتعود علاقة الصيام بصحة القلب من جهة تعزيز خلايا الدم الحمراء لدى المريض وتخفيض الصوديوم مما يقلل من الأمراض .