  • الإثنين 25

    نوفمبر

  1. الرئيسية
  2. منوعات
  3. دراسة أمريكية تكشف إعجاز الصيام في علاج أمراض القلب

دراسة أمريكية تكشف إعجاز الصيام في علاج أمراض القلب

دراسة أمريكية تكشف إعجاز الصيام في علاج أمراض القلب
واشنطن(صدى):

كشفت دراسة طبية حديثة فوائد هامة للصيام في علاج أمراض القلب والوقاية من أي تدهور في صحته .

وأكدت الدراسة التي قام بها معهد القلب بولاية يوتا الأمريكية في 5 سنوات على ما يقرب من 2000 مريض أن الإمتناع عن الطعام والشراب ساعات طويلة بشكل منتظم ساعد على انتظام عمل عضلة القلب وإطالة عمر المصاب .

وقالت الدراسة أن أفضل مدة للصيام هي 12 ساعة ، بينما إذا صام الشخص 24 ساعة مرة واحدة بالشهر فإنه يفعل آلي تعزيز خلايا الدم .

وتعود علاقة الصيام بصحة القلب من جهة تعزيز خلايا الدم الحمراء لدى المريض وتخفيض الصوديوم مما يقلل من الأمراض .


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *