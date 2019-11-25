«فروزن 2» في مقدمة إيرادات سينما أمريكا الشمالية

واشنطن(صدى):

كشفت تقارير صحافية، اليوم الاثنين، عن تصدر فيلم الرسوم المتحركة الجديد “فروزن2 ” إيرادات السينما بأمريكا الشمالية مطلع الأسبوع محققا 130 مليون دولار أمريكي.

واحتل فيلم الحركة والسيرة الذاتية “فورد في فيراري” المركز الثاني، مسجلا 16 مليون دولار؛ فيما جاء الفيلم الدرامي الجديد “يوم جميل في الجوار” (أبيوتيفول دي إن ذا نيبورهود) في المركز الثالث بمبيعات تذاكر قدرها 13.5مليون دولار.

أما فيلم الحركة الجديد “21 جسرا” (21 بريدجيز) احتل المركز الرابع بإيرادات 9.3 مليون دولار؛ بينما تراجع فيلم المغامرات الحربي التاريخي “ميدواي” من المركز الثاني إلى المركز الخامس محققا 4.7 مليون دولار.