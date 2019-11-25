«الزعاق»: ظاهرة الكسوف الحلقي للشمس ستظهر بعد 30 يوما

نايف السالم(صدى):

كشف دكتور خالد صالح الزعاق، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، أن ظاهرة الكسوف الحلقي للشمس ستظهر بعد ٣٠ يوم.

وقال ” الزعاق ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” بعد شهر سنشاهد ظاهر الكسوف الحلقي للشمس والتي لم تحدث عندنا منذ 118 عامًا، وسيتكرر حدوثها بعد 83 عامًا ” .

وتابع: ” سيشاهد حلقيًا في شرق السعودية ناحية الهفوف الأحساء في فجر يوم الخميس 2019/12/26 الموافق 1441/4/29هـ ” .

فيما تحدث ” اازعاق ” عن ظروف هلال شهر ربيع الآخر وموعد ظهوره، قائلآ: ” أوله يوم الخميس 2019/11/28 ويقترن هلاله بالشمس مساء يوم الثلاثاء 1441/3/29 الساعة 6 والدقيقة 18 ” .

وأضاف: ” ويمكث الهلال مساء يوم الأربعاء 49 دقيقة ويشاهد فوق مغيب الشمس بانحراف ناحية الجنوب وقرناه بين السماوي والجنوبي ” .