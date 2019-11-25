مبيعات قياسية وجائزة عالمية لـ «كيا تيلورايد SUV» بعد فترة وجيرة من طرحها

متابعة- أميرة خالد(صدى):

على الرغم من مرور فترة وجيزة على طرح سيارة الدفع الرباعي كيا تيلورايد إلا أنها حققت مبيعات قياسية بواقع 45000 وحدة .

كما صنفتها مجلة ” موتور تريند ” على أنها سيارة العام 2020 من فئة الدفع الرباعي متعددة الأغراض” اس يو في ” .

ويؤكد خبراء السيارات على مزايا السيارة الفريدة إذ تحظى بتصميم متطور من المعدات والأجهزة القياسية ، فضلاً عن القيادة السلسة ، وإحتياطات السلامة والأمان .

والميزة الأكثر أهمية أنها سيارة عائلية تناسب إحتياجات الأسرة الحديثة كونها واسعة ومليئة بالتقنيات .

يذكر أن جائزة مجلة موتورتريند لسيارات الدفع الرباعي من أهم الجوائز التي تتنافس عليها الشركات العالمية لما لها من شهرة واسعة استمرت 20 عام ، وتخضع المجلة في حكمها على معايير مهنية وتقييم الخبراء .