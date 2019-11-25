مبيعات قياسية وجائزة عالمية لـ «كيا تيلورايد SUV» بعد فترة وجيرة من طرحها
على الرغم من مرور فترة وجيزة على طرح سيارة الدفع الرباعي كيا تيلورايد إلا أنها حققت مبيعات قياسية بواقع 45000 وحدة .
كما صنفتها مجلة ” موتور تريند ” على أنها سيارة العام 2020 من فئة الدفع الرباعي متعددة الأغراض” اس يو في ” .
ويؤكد خبراء السيارات على مزايا السيارة الفريدة إذ تحظى بتصميم متطور من المعدات والأجهزة القياسية ، فضلاً عن القيادة السلسة ، وإحتياطات السلامة والأمان .
والميزة الأكثر أهمية أنها سيارة عائلية تناسب إحتياجات الأسرة الحديثة كونها واسعة ومليئة بالتقنيات .
يذكر أن جائزة مجلة موتورتريند لسيارات الدفع الرباعي من أهم الجوائز التي تتنافس عليها الشركات العالمية لما لها من شهرة واسعة استمرت 20 عام ، وتخضع المجلة في حكمها على معايير مهنية وتقييم الخبراء .
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