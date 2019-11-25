تعرف على نصيب الفرد المكتتب من أسهم أرامكو
توقع متخصص الأسواق المالية وإدارة المحافظ الاستثمارية متعددة الأصول خالد المزعور، نصيب الفرد المكتتب من أسهم أرامكو، مبينا أن يكون نصيب الفرد المكتتب من الأسهم المتوقع تخصصيها بمتوسط 200 – 250 سهمًا.
ولفت المزعور خلال تصريحات صحفية إلى احتمالية أن يتم تغطية الحد المستهدف للأفراد بالكامل أو أزيد خلال الأيام القليلة القادمة، موضحا:”إذا افترضنا أن تبقى النسبة المستهدفة للأفراد كما هي (0.50 %) بدون تغيير، وتم تغطيتها مرة واحدة فقط، وبافتراض أن الأفراد المكتتبين بلغ إجمالي عددهم 4 ملايين إلى 5 ملايين فرد مكتتب، وبسعر نهائي 32 ريالاً للسهم، فإن نصيب الفرد من الأسهم المتوقع تخصيصها للفرد هو متوسط عدد 200- 250 سهمًا للفرد”.
وتحدث المزعور عن معادلته الحسابية، قائلا:”32 مليار ريال ÷ 4 مليون فرد = 8000 ريال متوسط حجم استثمار كل فرد. 8000 ريال متوسط حجم استثمار كل فرد ÷ 32 ريالاً سعر السهم = المتوقع لمتوسط عدد 250 سهمًا نصيب الفرد.. أما التوقع الآخر فمعادلته: 32 مليار ريال ÷5 ملايين فرد = 6400 ريال متوسط حجم استثمار كل فرد. 6400 ريال متوسط حجم استثمار كل فرد ÷ 32 ريالاً سعر السهم = المتوقع لمتوسط عدد 200 سهم نصيب الفرد”.
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