تعرف على نصيب الفرد المكتتب من أسهم أرامكو

علي القحطاني(صدى):

توقع متخصص الأسواق المالية وإدارة المحافظ الاستثمارية متعددة الأصول خالد المزعور، نصيب الفرد المكتتب من أسهم أرامكو، مبينا أن يكون نصيب الفرد المكتتب من الأسهم المتوقع تخصصيها بمتوسط 200 – 250 سهمًا.

ولفت المزعور خلال تصريحات صحفية إلى احتمالية أن يتم تغطية الحد المستهدف للأفراد بالكامل أو أزيد خلال الأيام القليلة القادمة، موضحا:”إذا افترضنا أن تبقى النسبة المستهدفة للأفراد كما هي (0.50 %) بدون تغيير، وتم تغطيتها مرة واحدة فقط، وبافتراض أن الأفراد المكتتبين بلغ إجمالي عددهم 4 ملايين إلى 5 ملايين فرد مكتتب، وبسعر نهائي 32 ريالاً للسهم، فإن نصيب الفرد من الأسهم المتوقع تخصيصها للفرد هو متوسط عدد 200- 250 سهمًا للفرد”.

وتحدث المزعور عن معادلته الحسابية، قائلا:”32 مليار ريال ÷ 4 مليون فرد = 8000 ريال متوسط حجم استثمار كل فرد. 8000 ريال متوسط حجم استثمار كل فرد ÷ 32 ريالاً سعر السهم = المتوقع لمتوسط عدد 250 سهمًا نصيب الفرد.. أما التوقع الآخر فمعادلته: 32 مليار ريال ÷5 ملايين فرد = 6400 ريال متوسط حجم استثمار كل فرد. 6400 ريال متوسط حجم استثمار كل فرد ÷ 32 ريالاً سعر السهم = المتوقع لمتوسط عدد 200 سهم نصيب الفرد”.