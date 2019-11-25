حقيقة حدوث عجز بسيولة البنوك بعد الطرح الأولي لأرامكو

عادل الحربي(صدى):

أكد الدكتور أحمد الخليفي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي ” ساما عدم صحة تأثير الطرح العام الأولي لـ ” رامكو” على سيولة القطاع المصرفي .

وقال ” الخليفي ” على هامش افتتاح المؤتمر السنوي الأول للبنوك السعودية والإماراتية لتحديد التحديات والفرص : نراقب السيولة بشكل يومي، كما نتحدث مع البنوك بشكل مستمر، وفي حال وجدنا حاجة إلى السيولة، فإن مؤسسة النقد تتدخل لتقديم الدعم .

وأضاف أن القطاع المصرفي يمتاز بقدر كبير من الملاءة المالية والسيولة العالية ويخضع لإشراف مباشر من ” ساما ” .

الجدير بالذكر أن القطاع المصرفي يقوم بتسويق أسهم أرامكو ، ويقوم بتقديم تسهيلات وقروض للعملاء من أجل توسيع رقعة الإستثمار بين الأفراد والشركات .