نصائح تساعدك على حماية أطراف شعرك من «التقصف»

متابعة- أميرة خالد(صدى):

تواجه بعض النساء مشكلة ” تقصف أطراف الشعر ” ؛ بسبب ممارسة العادات اليومية الخاطئة في تصفيف الشعر، لذا سنستعرض في هذا التقرير أبرز الوسائل التي تساعد على حماية الشعر من التقصف.

– الزيت

يشكل الزيت طبقة واقية على أطراف الشعر ويمنعه من التلف الذي يحدث نتيجة غسل الشعر بالشامبو؛ لذا امنحي نفسك تدليكًا بالزيت قبل ساعة على الأقل من غسل الشعر.

– تمشيط شعرك بلطف

يجب عليكِ التعامل بلطف مع شعرك، فسحب الشعر بعنف يمكن أن يتسبب في إحداث المزيد من الضرر لشعرك ويؤدي إلى المزيد من التلف، بالإضافة إلى ضرورة استخدام مشط واسع الأسنان.

– تجفيف الشعر بلطف

استخدمي قميصًا قديمًا لتجفيف شعرك بلطف، وامتصاص الماء الزائد واتركى شعرك في الهواء الجاف.