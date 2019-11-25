الذهب يتراجع مع تعزز الإقبال على المخاطرة

وكالات(صدى):

تراجعت أسعار الذهب لأدنى مستوى في أسبوع اليوم الاثنين بعد أن أبدت الولايات المتحدة والصين رغبتهما في توقيع اتفاق تجاري أولي بحلول نهاية العام، مما عزز

الإقبال على الأصول المرتفعة المخاطر ودعم الدولار.

وبحلول الساعة 0547 بتوقيت جرينتش، تراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1460.85 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن انخفض لأدنى مستوياته منذ 18 نوفمبر تشرين الثاني في وقت سابق من الجلسة.

وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 1460.80 دولار للأوقية.