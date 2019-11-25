بالصور.. «بلومبيرج» تكشف لسياح العالم عن أهم 6 مواقع سياحية خلابة بالمملكة

نايف السالم(صدى):

أثارت المواقع الأثرية التاريخية والطبيعية في المملكة حديث العديد من وسائل الإعلام الغربية في أكثر من مناسبة .

وحثت وكالة بلومبيرج الأمريكية السياح في جميع أنحاء العالم لزيارة المواقع الأثرية في المملكة ، مشيرة إلى أكثر 6 مواقع تجذب الأنظار ، وفقاً للعربية نت وهي :

1- مالديف السعودية : والتي تمتاز بالشعاب المرجانية والمياه الفيروزية والدلافين التي لم يفسدها أي تدخل بشري ، وهي تشهد خطط تطوير ضمن مشروع البحر الاحمر السياحي.

2- جبال عسير : فرغم الصيف إلا أن هناك عواصف ممطرة تجذب المصطافين على المساحات الخضراء الخلابة مع إمكانية ممارسة رياضة تسلق الجمال وزيارة محافظة رجال ألمع العريقة .

3- أرض المستقبل : وهي تابعة لمنطقة تبوك ومليئة بالعديد من المناظر الطبيعية النادرة فضلاً عن عيون الماء الذي يُعتقد أن نبي الله موسى –عليه السلام – مر منه حين هرب من فرعون وضرب بعصاه البحر .

4- مدينة العلا : تحتوي على العديد من الآثار مثل مدائن صالح والرسوم الصخرية ومقابر مملكة الأنباط التي مر عليها أكثر من 2000 عام .

5- منحدر حافة العالم : تضم العديد من الأسواق العريقة مثل سوق طيبة وسوق الزل ، بخلاف منطقة ديرة التاريخية .

6- واحة الأحساء : من أكبر الواحات والتي تسمى بالهفوف وتضم كهوف جبل القارة والتي تظل باردة خلال الصيف بالإضافة لأسواق تاريخية ومناطق خلابة عديدة .

مضيق طيب اسم جزء من مدينة نيوم

حافة العالم بشمال غرب الرياض

مدائن صالح