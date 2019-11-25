بالصور.. «بلومبيرج» تكشف لسياح العالم عن أهم 6 مواقع سياحية خلابة بالمملكة
أثارت المواقع الأثرية التاريخية والطبيعية في المملكة حديث العديد من وسائل الإعلام الغربية في أكثر من مناسبة .
وحثت وكالة بلومبيرج الأمريكية السياح في جميع أنحاء العالم لزيارة المواقع الأثرية في المملكة ، مشيرة إلى أكثر 6 مواقع تجذب الأنظار ، وفقاً للعربية نت وهي :
1- مالديف السعودية : والتي تمتاز بالشعاب المرجانية والمياه الفيروزية والدلافين التي لم يفسدها أي تدخل بشري ، وهي تشهد خطط تطوير ضمن مشروع البحر الاحمر السياحي.
2- جبال عسير : فرغم الصيف إلا أن هناك عواصف ممطرة تجذب المصطافين على المساحات الخضراء الخلابة مع إمكانية ممارسة رياضة تسلق الجمال وزيارة محافظة رجال ألمع العريقة .
3- أرض المستقبل : وهي تابعة لمنطقة تبوك ومليئة بالعديد من المناظر الطبيعية النادرة فضلاً عن عيون الماء الذي يُعتقد أن نبي الله موسى –عليه السلام – مر منه حين هرب من فرعون وضرب بعصاه البحر .
4- مدينة العلا : تحتوي على العديد من الآثار مثل مدائن صالح والرسوم الصخرية ومقابر مملكة الأنباط التي مر عليها أكثر من 2000 عام .
5- منحدر حافة العالم : تضم العديد من الأسواق العريقة مثل سوق طيبة وسوق الزل ، بخلاف منطقة ديرة التاريخية .
6- واحة الأحساء : من أكبر الواحات والتي تسمى بالهفوف وتضم كهوف جبل القارة والتي تظل باردة خلال الصيف بالإضافة لأسواق تاريخية ومناطق خلابة عديدة .
مضيق طيب اسم جزء من مدينة نيوم
حافة العالم بشمال غرب الرياض
مدائن صالح
محب الحق[ عدد التعليقات: 9 ] نشر منذ 33 دقيقة
أدام الله عز وطني واهله وما ذكر قليل من كثير فمثلا جبالها رضوى والفقره وورقان وصبح وجبال عوف بما فيها جبل عوف الاخضر أدقس وكذلك الهضبه وشمنصير وتمتد بقية السلسلةالمشهوره بمنطقة مكة والباحة وعسير وجازان ونجران وغيرها كثير وهناك مناطقها البركانية الغريبه ( الرأس الابيض وحرات خيبر والعيص وجنوب وشرق المدينة وغيرها ) وكل جزء من وطني الغالي فيه تميز للسياحة والتفكر في خلق الله وحسن صنيعه سبحانه وماذكرته قريب من مدينتي فقط فكيف ببقية ارضنا ورغم ذلك فلا عزة ولا سعادة لنا إلا بهذا الدين