البرتقال يقلل فرص الإصابة بأمراض الشتاء والسرطان

أميرة خالد(صدى):

يعمل البرتقال تقوية الجهاز المناعي بشكل كبير وتقلل فرص الإصابة بنزلات البرد والأنفلونزا المصاحبة لهذا الفصل من كل عام؛ حيث يحتوي على نسبة مركزة من الفيتامينات والعناصر التي تحافظ علي صحة الإنسان والجسم.

ويقلل البرتقال من فرص الإصابة بالضعف الجنسي، كما أنه من الأطعمة التي تساهم بشكل كبير في تقليل فرص الإصابة بالإمساك، لأنه من الفواكه الغنية بالألياف لأنه يساهم بشكل كبير في الحفاظ علي صحة الأمعاء، وتحسين الحالة النفسية والمزاجية.

يعمل على التقليل من فرص تراكم البكتريا الضارة داخل الفم، ولذا عليك تناول كوبا من عصير البرتقال يوميا؛ فضلًا عن تقليل فرص الإصابة بنزلات البرد أو المشاكل الصحية المرتبطة بهذا الأمر، وتقليل فرص الإصابة بمرض السرطان.