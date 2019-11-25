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بالفيديو..السبر يوضح حكم من تذكر أنه على غير طهارة ولم يترك الصلاة

بالفيديو..السبر يوضح حكم من تذكر أنه على غير طهارة ولم يترك الصلاة
علي القحطاني(صدى):

أكد أستاذ الفقة المقارن بجامعة الإمام محمد بن سعود الشيخ سعد السبر، لأنه لا يجوز للشخص عدم ترك الصلاة بعدما تذكر أنه على غير طهارة خجلًا من الناس.

وقال السبر خلال برنامج يستفتونك، إنه لا يجوز للشخص أن يخشى الناس وألا يخشى الله سبحانه وتعالى، مؤكدًا أن ذلك الأمر محرم.

وشدد على أن الطهارة شرطًا أساسيًا للصلاة، لافتًا إلى أن الإمام إذا أحدث يستخلف من هو قريب منه ويترك الصلاة.


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