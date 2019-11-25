خلال بحثهما عن آثار..شابان يقدمان شقيقهما قربانًا للجن!

القاهرة(صدى):

في واقعة مروعة أقدم شابين مصريين على قتل شقيقهما ودفنه أسفل منزلهما ليكون قربانا للجن خلال رحلة بحثهما عن الآثار.

وكان الدجال المكلف باستخراج الآثار أقنع الأخوين أنه إذا أرادا أن يساعدهما حارس المقبرة من الجن، فعليهم أن يقدّما القربان، فاختارا قتل شقيقها.

وكان الجناة يبحثان عن الآثار داخل منزلهما ومعهما شقيقهما و2 من أصدقائهما وأثناء ذلك دفنوه على بعد مترين لأن الجن طالب ذلك كي تفتح المقبرة.

يذكر أن التنقيب عن الذهب والآثار ظاهرة منتشرة بعدة مناطق مصرية، وهناك اعتقاد لدى البعض أنه لا بد من الاستعانة بشخص يستطيع التعامل مع الجن حارس المقبرة.