5 ذئاب بشرية يغتصبون فتاة تحد تهديد السلاح

القاهرة(صدى):

أقدم 5 ذئاب بشرية، على اغتصاب فتاة عشرينية، في المغرب اغتصابا جماعيا تحت تهديد السلاح.

وكانت الضحية تعرضت للاختطاف من قبل مجموعة من الأشخاص، أثناء توجهها إلى منزل إحدى جاراتها، حيث تم اقتيادها إلى مكان خلاء وتعريضها للاغتصاب الجماعي.

وبالتحريات تمكنت صديقة الضحية من التعرف على أحد أفراد العصابة ليتم توقيفه بالقرب من منزله.

وقد تم نقل الضحية على وجه السرعة للمستشفى قصد تلقي العلاجات الضرورية بفعل تدهور حالتها الصحية.

وتمكنت عناصر الشرطة، من توقيف عنصرين آخرين ضمن العصابة.