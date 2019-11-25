هازارد: محمد صلاح الأحق بالكرة الذهبية ولو الأمر بيدي لن أعطيها لـ ميسي

نواف السالم(صدى):

رشح النجم البلجيكي، إيدين هازارد، لاعب ريال مدريد الإسباني، اللاعب المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول، للفوز بالنسخة الحالية من جائزة الكرة الذهبية.

وقال هازارد إن لو الأمر بيديه لم يكن ليمنحها لليونيل ميسي، مضيفًا: أحد ثلاثي ليفربول الإنجليزي ساديو ماني ومحمد صلاح وفيرجيل فان دايك. واحد منهم هو الأحق بها.

ويستعد فريق ريال مدريد الإسباني لاستضافة باريس سان جيرمان الفرنسي، الثلاثاء، في إطار الجولة الخامسة من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا.