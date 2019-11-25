بالفيديو..مدربة فنون قتالية: التدريب يجعل جسم الفتاة أكثر أنوثة

حمود العنزي(صدى):

استضافت الإعلامية نادين البدير خلال برنامجها اتجاهات، مدربتين للفنون القتالية، وضحتا قصة اختيارهما للرياضات العنيفة.

وقالت مدربة الفنون القتالية عفاف حكمي، إن المدربات السعوديات موجودات، لكنهن لازلن ندرة، مرجعة السبب إلى أن البعض لا زلن يخشون من النظرة المجتمعية.

وحول ما يردد بشأن كون الفنون القتالية تجعل المرأة مسترجلة، قالت: تدريب الفنون القتالية يجعل جسم المرأة أكثر أنوثة ويعمل على نحته وجعله جسم رياضي مثالي.

وأكدت أن الفن القتالي لا يعتمد على القوة، بل يعتمد على السرعة والذكاء في استغلال نقاط الضعف.