بالفيديو..مدربة فنون قتالية: التدريب يجعل جسم الفتاة أكثر أنوثة
استضافت الإعلامية نادين البدير خلال برنامجها اتجاهات، مدربتين للفنون القتالية، وضحتا قصة اختيارهما للرياضات العنيفة.
وقالت مدربة الفنون القتالية عفاف حكمي، إن المدربات السعوديات موجودات، لكنهن لازلن ندرة، مرجعة السبب إلى أن البعض لا زلن يخشون من النظرة المجتمعية.
وحول ما يردد بشأن كون الفنون القتالية تجعل المرأة مسترجلة، قالت: تدريب الفنون القتالية يجعل جسم المرأة أكثر أنوثة ويعمل على نحته وجعله جسم رياضي مثالي.
وأكدت أن الفن القتالي لا يعتمد على القوة، بل يعتمد على السرعة والذكاء في استغلال نقاط الضعف.
#فيديو
مدربة الفنون القتالية عفاف حكمي: المدربات السعوديات موجودات، لكنهن لازلن ندرة..#اتجاهات#خليجية@nadinealbdear pic.twitter.com/hvlGN5MMJp
— اتجاهات-نادين البدير (@Etijahat) November 24, 2019
ابو عمار[ عدد التعليقات: 30789 ] نشر منذ 40 دقيقة
طيب المفروض تعرضون فلم لهن وهن يتدربن على الفنون القتاليها
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 44724 ] نشر منذ 19 دقيقة
والله من الفضاوه وقلة الشغل
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 44724 ] نشر منذ 19 دقيقة
والله من الفضاوه وقلة الشغل