أمين شرطة وزوجته يستدرجان راغبي السهرات الحمراء

القاهرة(صدى):

تمكنت الشرطة المصرية من الإطاحة بعصابة تتزعمها راقصة وزوجها أمين شرطة لاحتجاز وسرقة راغبي المتعة الحرام بعد استدراج المتهمة لهم بالاتفاق مع زوجها.

وكشفت اتحريات أن الزوجة تستقطب راغبي المتعة الحرام من خلال عملها بالملاهي الليلية وعبر مواقع التواصل الاجتماعي ممن يمتلكون مبالغ مالية ضخمة.

وتبين أن المتهم يتفق مع زوجته على استقبال الضحايا، وما أن يصل راغب المتعة للشقة وتبدأ السهرة الحمراء يحضر إلى الشقة زوجها حاملا سلاحه ويهددها ومن يرافقها بحجة تدنيس شرفه وخيانتها له ويطلب من الشاب ترك متعلقاته وأمواله أو تهديده بالقتل.

وأثناء استجوابهما شعر المتهم بحالة إعياء فتم نقله إلى المستشفى لكنه فارق الحياة، فيما اعترفت الراقصة المتهمة بارتكابها عدد من الجرائم بالاتفاق مع زوجها المتهم المتوفى لسرقة الضحايا.