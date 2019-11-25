بالصور..بعثة الأخضر تطير إلى الدوحة للمشاركة في خليجي 24

ماجد محمد(صدى):

غادرت بعثة الأخضر، اليوم الأثنين إلى الدوحة عبر طائرة خاصة للمشاركة في بطولة خليجي 24.

ومن المقرر أن يلتحق لاعبو فريق الهلال بالبعثة ظهر غد الثلاثاء.

وتنتظر اللجنة المنظمة لبطولة كأس الخليج لكرة القدم في نسختها الـ 24 التي ستنطلق الثلاثاء بالعاصمة القطرية وصول منتخبات السعودية والإمارات والبحرين للمشاركة بالبطولة.

وستنطلق البطولة مساء الثلاثاء بمباراتي قطر مع العراق والإمارات مع اليمن في المجموعة الأولى، وفي اليوم التالي تقام الجولة الأولى في المجموعة الثانية حيث يلعب الأخضر مع الكويت وعمان مع البحرين.