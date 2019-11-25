حزب الله يرشق المتظاهرين والجيش اللبناني بالحجارة

وكالات(صدى):

هاجمت أعداد كبيرة من مناصري حركة أمل وحزب الله الإرهابيين وسط بيروت، ليل الأحد الاثنين، عناصر الجيش اللبناني والقوات الأمنية والمتظاهرين بالحجارة.

وسقط عدد من الجرحى بسبب رشق الحجارة على المتظاهرين السلميين وقوات الجيش.

ووصلت دراجات نارية على متنها مناصرون لحزب الله وحركة أمل، وأطلقوا هتافات مؤيدة للحزبين، فيما فصلت قوات مكافحة الشغب بين المتظاهرين ومناصري ميليشيات حزب الله.

وبعد دعوة المتظاهرين إلى إضراب عام، الاثنين، وإغلاق الطرقات فجر الاثنين، توالت عمليات قطع الطرق في بيروت ومختلف المحافظات اللبنانية وسط دعوات إلى تصعيد التحركات بوجه السلطة السياسية.